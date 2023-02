США: Драка с участием еврейской школы вызвана антисемитскими высказываниями

Драка в среду вечером произошла между учащимися общественной школы “Шек Гилель” и учащимися средней школы архиепископа Коулмана Кэрролла. Родители учеников “Шека Гиллель” сообщили местным новостным агентствам, что студенты школы архиепископа Коулмана Кэрролла произносили антисемитские оскорбления, в том числе выкрикивали, что “Гитлер был прав”.



В совместном заявлении стороны признали, что после игры, в которой “Шек Гилель” проиграл, между двумя школами произошла “физическая ссора”. В заявлении также говорится: “Вызывает беспокойство тот факт, что ученики архиепископа Коулмана Кэрролла могли делать антисемитские комментарии или жесты в начале инцидента”.



Сообщается, что зрители выбежали на поле после первоначальных комментариев, вступив в ссору с игроками, и один из зрителей получил травму. По словам потерпевшего, когда его били по лицу, его называли "грязным евреем".

We are in touch with one of the students that was assaulted in yesterday's Scheck Hillel Community Jewish School vs. Archbishop Coleman Carroll High School soccer game.



According to the victim, as he was getting punched in the face, he was called a "dirty Jew". pic.twitter.com/etd7sKsXbD