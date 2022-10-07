Спустя 74 года: найдены могилы двух пропавших солдат ЦАХАЛа
Обнаружены места захоронения двух солдат ЦАХАЛа, погибших во время Войны за независимость 1948 года.
Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Места упокоения рядового Биньямина Арье Айзенберга и рядового Ицхака Рубинштейна были найдены спустя 74 года.
Десятилетнее расследование было начато подразделением по поиску пропавших без вести солдат.
לאחר 74 שנים: אותרו שני חללי צה״ל שמקום קבורתם לא נודע.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 7, 2022
טוראי בנימין אריה (יורק) איזנברג ז״ל וטוראי יצחק רובינשטיין ז״ל, שנהרגו בקרבות ביד מרדכי במלחמת העצמאות בשנת 1948 ומקום קבורתם לא נודע, אותרו לאחר חקירה של למעלה מעשור ע״י ענף אית״ן במחלקת נפגעים>>https://t.co/8qkjiXI3cC