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Спустя 74 года: найдены могилы двух пропавших солдат ЦАХАЛа
07.10.2022 12:54 Алина Груднева

Спустя 74 года: найдены могилы двух пропавших солдат ЦАХАЛа

Обнаружены места захоронения двух солдат ЦАХАЛа, погибших во время Войны за независимость 1948 года.

 
Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. 
 
Места упокоения рядового Биньямина Арье Айзенберга и рядового Ицхака Рубинштейна были найдены спустя 74 года.
 
Десятилетнее расследование было начато подразделением по поиску пропавших без вести солдат.

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