



Спустя 74 года: найдены могилы двух пропавших солдат ЦАХАЛа

Обнаружены места захоронения двух солдат ЦАХАЛа, погибших во время Войны за независимость 1948 года.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Места упокоения рядового Биньямина Арье Айзенберга и рядового Ицхака Рубинштейна были найдены спустя 74 года.

Десятилетнее расследование было начато подразделением по поиску пропавших без вести солдат.