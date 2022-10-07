



Спастись от мобилизации: двое россиян доплыли на лодке до Аляски

На Аляске задержали двух россиян, которые, спасаясь от частичной мобилизации, переплыли на лодке Берингов пролив.

По данным Bloomberg, они плыли из поселка Эгвекинот на Чукотке, преодолев 500 км, прежде чем добрались до побережья Аляски.

Россияне попросили власти США предоставить им политическое убежище.

Информацию о задержании россиян подтвердил губернатор Майк Данливи.

"Было два человека, их задержали в Гамбелле. Насколько я понимаю, они сейчас в Анкоридже", - сообщил он.