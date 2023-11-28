



Спасенные после 17 дней: рабочих освободили из-под завалов в автотуннеле

Спасатели в Индии добрались до группы рабочих, которые были заблокированы под завалами в автодорожном туннеле длиной 4,5 километра. Сложная операция спасения требовала пробуривания трубы диаметром около 90 см, через которую были переданы необходимые ресурсы, включая еду, воду, кислород и лекарства.



Спасатели сообщили, что последние несколько метров пришлось копать вручную. Глава правительства региона подтвердил, что все 41 рабочий, находившийся под завалами с 12 ноября, будут освобождены. Кареты "скорой помощи" ожидали рабочих возле туннеля для оказания медпомощи.



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Рабочие поддерживали связь с внешним миром через телефон, что позволяло им оставаться на связи с родственниками. Их выживание было обеспечено поступлением необходимых ресурсов и медицинской помощи через трубу, пробуренную спасателями.

