



Сожжение Корана в Дании: экстремистские выходки Палудана продолжаются

Лидер датской ультраправой партии “Жёсткий курс” Расмус Палудан сжег Коран возле мечети в Копенгагене, повторив выходку, аналогичную стокгольмской, сообщило турецкое информационное агентство Анадолу.



Власти Дании разрешили проведение акции. На кадрах видно полицейский кордон, который призван обеспечить проведение акции. Расмус Палудан спокойно сжигает книгу, прохаживаясь взад-вперёд, демонстрируя публике горящие страницы.



Палудан пообещал сжигать Коран каждую неделю.



Напомним, 21 января в Стокгольме прошел митинг датской ультраправой партии “Жесткая линия”. Во время митинга у посольства Турции лидер партии, гражданин Швеции Расмус Палудан сжег Коран. Позже стало известно, что акция по сожжению Корана у посольства Турции в Стокгольме является операцией российских спецслужб, направленная против национальных интересов Швеции, Турции и Финляндии.



Следом за акцией с сожжением Корана в Швеции Москва начала раскачивать ситуацию в Нидерландах, где лидер, связанной с РФ экстремистской организации, устроил похожую провокацию.