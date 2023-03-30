



Союз журналистов призывает полицию расследовать насилие в отношении репортеров

Глава Союза журналистов Израиля Нурит Канти в четверг направила начальнику полиции Коби Шабтаи письмо, в котором призвала его расследовать многочисленные случаи насилия в отношении репортеров со стороны протестующих и сотрудников полиции.



Только за последний месяц профсоюз зафиксировал 17 случаев насилия в отношении журналистов и представителей СМИ.



"Нападения часто исходят от демонстрантов. Но не менее серьезным является насилие, применяемое полицией в отношении журналистов, игнорируя при этом общественную миссию журналистов и прибегая при этом к необоснованному насилию... Такая ситуация, когда журналисты вынуждены физически бороться за свое право заниматься своей работой, неприемлема", - говорится в письме.



"Мы просим, ​​чтобы израильская полиция приняла срочные меры — как для обнаружения, так и для привлечения к ответственности нападавших на команду 13 канала и нападавших на других журналистов. Мы просим, ​​чтобы полицейские силы на местах позволили съемочным группам СМИ выполнять свою работу и содействовать обеспечению безопасности их деятельности на местах", - говорится в письме.

