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Сотрудники ФСБ и ЧВК "Вагнер" попросили убежище во Франции
14.10.2022 22:39 Алина Груднева

Сотрудники ФСБ и ЧВК "Вагнер" попросили убежище во Франции

Два сотрудника ФСБ и ЧВК "Вагнер" попросили убежище во Франции.

 
По словам основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, россияне дадут показания.
 
"Один человек имеет отношение к работе штаба и команде Пригожина, вторая - сотрудница ФСБ. Сейчас каждый из этих людей будет давать показания про военные преступления. Надеюсь, у них будет возможность сотрудничества с международным расследованием и дачи показаний в отношении Пригожина и других лиц путинского режима", - сказал он. 
 
По его словам, один из крупных зарубежных телеканалов делает материал по показаниям одного из них.

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