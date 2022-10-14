



Сотрудники ФСБ и ЧВК "Вагнер" попросили убежище во Франции

Два сотрудника ФСБ и ЧВК "Вагнер" попросили убежище во Франции.

По словам основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, россияне дадут показания.

"Один человек имеет отношение к работе штаба и команде Пригожина, вторая - сотрудница ФСБ. Сейчас каждый из этих людей будет давать показания про военные преступления. Надеюсь, у них будет возможность сотрудничества с международным расследованием и дачи показаний в отношении Пригожина и других лиц путинского режима", - сказал он.

По его словам, один из крупных зарубежных телеканалов делает материал по показаниям одного из них.