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Сорван теракт возле синагоги во Франции
18.10.2023 22:28 Алина Груднева

Сорван теракт возле синагоги во Франции

Во французской коммуне Канн сорван теракт возле синагоги.

Информацию об этом подтвердил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

По предварительным данным, задержан вооруженный ножом мужчина. Он собирался совершить атаку возле синагоги.

Подозреваемый был нейтрализован и отправлен на допрос. Начато расследование. Как известно, во Франции после атаки чеченца на школу, в результате которой погиб один учитель, еще несколько получили ранения, введен наивысший уровень террористической угрозы. 

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