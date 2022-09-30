



Солдаты в Буркина-Фасо пытались устроить мятеж - СМИ

Солдаты в Буркина-Фасо попытались устроить мятеж. Военное правительство заявило, что ведутся переговоры по урегулированию ситуации.



Об этом сообщает ВВС.



По информации прессы, в нескольких частях столицы страны раздались звуки стрельбы. Сразу после этого лидер страны подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба призвал население сохранять спокойствие. Призвав людей сохранять спокойствие и избегать спекуляций в социальных сетях, военачальник сказал, что "ведутся переговоры, чтобы вернуть спокойствие и безмятежность".



Остается неясным, была ли попытка государственного переворота.