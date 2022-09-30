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Солдаты в Буркина-Фасо пытались устроить мятеж - СМИ
30.09.2022 19:51 Ольга Белозерова

Солдаты в Буркина-Фасо пытались устроить мятеж - СМИ

Солдаты в Буркина-Фасо попытались устроить мятеж. Военное правительство заявило, что ведутся переговоры по урегулированию ситуации.

Об этом сообщает ВВС.

По информации прессы, в нескольких частях столицы страны раздались звуки стрельбы. Сразу после этого лидер страны подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба призвал население сохранять спокойствие. Призвав людей сохранять спокойствие и избегать спекуляций в социальных сетях, военачальник сказал, что "ведутся переговоры, чтобы вернуть спокойствие и безмятежность". 

Остается неясным, была ли попытка государственного переворота.

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