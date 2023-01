СМИ: украинские беженцы сталкиваются с эксплуатацией в Израиле

Украинские беженки и беженцы, ищущие убежище в Израиле, сталкиваются с изнасилованиями, оскорблениями и эксплуатацией разного рода.



Об этом говорится в эксклюзивном материале The Times of Israel.



"Расследование Times of Israel задокументировало случаи изнасилования, сексуальных домогательств, эксплуатации на рабочем месте и других злоупотреблений, с которыми в Израиле сталкиваются эти женщины, многие из которых лишились своих домов и средств к существованию. Как минимум одна из них покончила жизнь самоубийством", - сказано в материале.



По данным издания, многие инциденты, в лучшем случае, остаются незамеченными властями, а в худшем - преднамеренно игнорируются. Отмечается, что в итоге, жертвы остаются в замкнутом круге насилия и нищеты, что только усугубляет травму, которую они пережили. А преступники, тем временем, остаются безнаказанными и могут совершать новые преступления.



Уточняется, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Израиль прибыли 47 тысяч украинцев. К настоящему моменту в стране остались около 15 тысяч.



Неевреям Израиль не предоставил ни одному украинцу, спасающемуся от войны, статуса беженца. Им выдается лишь статус туриста, с которым невозможно найти работу. По словам юриста Аната Бен-Дора, несмотря на разрешение на работу, предоставленное еще в мае прошлого года, работодатели все равно отдают предпочтение гражданам других стран.



Согласно материалу, статистику преступлений против украинских беженцев найти сложно. В одном из отчетов Тель-Авивского центра для украинских беженцев отмечалось, что в период с марта по август 2022 года в полиции было зарегистрировано три случая изнасилования с участием украинских беженцев. 18 случаев сексуальных домогательств расследовались полицией, а еще о 12-ти сообщили волонтерам, но информация о них не поступила в полицию.