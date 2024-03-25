



СМИ: России придется усилить защиту НПЗ средствами ПВО с фронта

России для защиты своих нефтеперерабатывающих заводов, на которые участились атаки БПЛА, придется пожертвовать средствами ПВО с фронта.



Об этом говорится в материале журнала Forbes.



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По словам журналистов, из-за ударов по НПЗ примерно на 12% были сокращены мощности предприятий в РФ.



"Возможно, более важным для украинских сил является то, что атаки дронов могут заставить Кремль отвести ценные системы ПВО с линии фронта и разместить их вокруг нефтяной инфраструктуры", - предположили журналисты.



Уточняется, что Кремль недавно пересмотрел сроки экспорта двух батарей С-400 в Нью-Дели. Продажа средств ПВО отложена с 2024 на 2026 год.



"Усиливая защиту нефтеперерабатывающих заводов, россияне могут согласиться на меньшую защиту вокруг авиабаз, портов, штабов и других военных объектов, что сделает их более легкой мишенью. <...> Для Кремля может оказаться неизбежным выбор: защищать нефтеперерабатывающие заводы или защищать передовые силы, и скорее всего, будет невозможно сделать и то, и другое", - предположили в Forbes.