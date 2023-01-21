Случайный выстрел: в Иерусалиме маленькую девочку ранило осколками
В субботу, 21 января, 7-летняя девочка получила легкие ранения в районе Иерусалима Писгат-Зеев от осколков разлетевшегося стекла.
По версии следствия, стекло разбилось из-за случайного выстрела соседней арабской деревни.
Пуля попала в окно, возле которого находился ребенок. На месте происшествия работает полиция и собирает улики. Начато расследование.
Девочке оказали первую помощь и госпитализировали ее для дальнейшего лечения в больницу.
ילדה נפצעה קל בראשה משברי זכוכית שהתנפצה בביתה שבפסגת זאב. היא פונתה להמשך בדיקות בבית החולים הדסה הר הצופים. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, נבדק חשד כי הזכוכית התנפצה כתוצאה מירי תועה מכפר שסמוך למקום@SuleimanMas1— כאן חדשות (@kann_news) January 21, 2023
(צילום: תיעוד מבצעי מד"א) pic.twitter.com/hQOViGyWfq