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Случайный выстрел: в Иерусалиме маленькую девочку ранило осколками
21.01.2023 14:01 Алина Груднева

Случайный выстрел: в Иерусалиме маленькую девочку ранило осколками

В субботу, 21 января, 7-летняя девочка получила легкие ранения в районе Иерусалима Писгат-Зеев от осколков разлетевшегося стекла.

По версии следствия, стекло разбилось из-за случайного выстрела соседней арабской деревни.

Пуля попала в окно, возле которого находился ребенок. На месте происшествия работает полиция и собирает улики. Начато расследование.

Девочке оказали первую помощь и госпитализировали ее для дальнейшего лечения в больницу.
 

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