



Случайный выстрел: в Иерусалиме маленькую девочку ранило осколками

В субботу, 21 января, 7-летняя девочка получила легкие ранения в районе Иерусалима Писгат-Зеев от осколков разлетевшегося стекла.



По версии следствия, стекло разбилось из-за случайного выстрела соседней арабской деревни.



Пуля попала в окно, возле которого находился ребенок. На месте происшествия работает полиция и собирает улики. Начато расследование.



Девочке оказали первую помощь и госпитализировали ее для дальнейшего лечения в больницу.

