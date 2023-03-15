Шторм Фредди: Малави объявляет о чрезвычайном положении, число жертв растет
По меньшей мере 190 человек погибли в Малави после того, как тропический шторм Фредди второй раз за месяц обрушился на юг Африки.
Ужасающие потоки воды смешанные с землей и мусором хлынули в город, сметая дома.
В коммерческом центре Малави, Блантайре, зарегистрировано больше всего смертей — 158, в том числе 36 в результате оползня.
Государственное агентство по оказанию помощи при стихийных бедствиях сообщило, что число погибших возросло с 99 в понедельник до 190, при этом около 584 человек получили ранения, а 37 пропали без вести.
По его словам, более 20 тысяч человек были перемещены.
Правительство объявило чрезвычайное положение в 10 районах, наиболее пострадавших от урагана.
Спасатели пытаются найти выживших, погребенных под слоем грязи, раскапывая селевые наносы лопатами.
"Наши реки вышли из берегов, людей уносит селями, потоки воды разрушают здания», — сказал Би-би-си представитель полиции Питер Калая.
Ожидается, что число погибших возрастет, поскольку некоторые районы остаются отрезанными из-за непрекращающегося дождя и сильного ветра.
Должностные лица центральной больницы в Блантайре заявили, что не могут справиться с огромным количеством пострадавших и тел погибших, которые к ним поступают.
Они призвали семьи погибших забрать трупы для захоронения, поскольку в больничном морге не хватает места.
Шторм также нанес ущерб электроснабжению Малави, и в большинстве районов отключена электроэнергия.
Национальная электроэнергетическая компания заявила, что не может запустить свою гидроэлектростанцию, так как она завалена мусором.
Больше всего пострадали густонаселенные бедные общины, живущие в кирпичных и глинобитных домах.
Некоторые из этих домов рухнули из-за паводковых вод, а другие были полностью смыты.
ООН и другие агентства предупредили, что условия, в которых оказались люди в результате шторма, могут усугубить вспышку холеры — одного из самых серьезных кризисов общественного здравоохранения в Малави.
Правительство обратилось за международной помощью для десятков тысяч людей, которые остались без еды и крова.
По данным Всемирной метеорологической организации, Фредди является самым сильным тропическим циклоном за всю историю наблюдений и, возможно, самым продолжительным.
В воскресенье шторм обрушился на Мозамбик — во второй раз менее чем за месяц — после того, как прошелся по островному государству Мадагаскар в Индийском океане, также вызвав серьезные разрушения.
Эксперты говорят, что изменение климата делает тропические штормы по всему миру более мощными и разрушительными.
Фредди побил рекорды по силе, которую он накопил за 8000-километровый путь, который он прошел через Индийский океан из северо-западной Австралии.