



Шторм Фредди: Малави объявляет о чрезвычайном положении, число жертв растет

По меньшей мере 190 человек погибли в Малави после того, как тропический шторм Фредди второй раз за месяц обрушился на юг Африки.



Ужасающие потоки воды смешанные с землей и мусором хлынули в город, сметая дома.



В коммерческом центре Малави, Блантайре, зарегистрировано больше всего смертей — 158, в том числе 36 в результате оползня.



Государственное агентство по оказанию помощи при стихийных бедствиях сообщило, что число погибших возросло с 99 в понедельник до 190, при этом около 584 человек получили ранения, а 37 пропали без вести.



По его словам, более 20 тысяч человек были перемещены.



Правительство объявило чрезвычайное положение в 10 районах, наиболее пострадавших от урагана.



Спасатели пытаются найти выживших, погребенных под слоем грязи, раскапывая селевые наносы лопатами.



"Наши реки вышли из берегов, людей уносит селями, потоки воды разрушают здания», — сказал Би-би-си представитель полиции Питер Калая.



Ожидается, что число погибших возрастет, поскольку некоторые районы остаются отрезанными из-за непрекращающегося дождя и сильного ветра.



Должностные лица центральной больницы в Блантайре заявили, что не могут справиться с огромным количеством пострадавших и тел погибших, которые к ним поступают.



Они призвали семьи погибших забрать трупы для захоронения, поскольку в больничном морге не хватает места.



Шторм также нанес ущерб электроснабжению Малави, и в большинстве районов отключена электроэнергия.



Национальная электроэнергетическая компания заявила, что не может запустить свою гидроэлектростанцию, так как она завалена мусором.



Больше всего пострадали густонаселенные бедные общины, живущие в кирпичных и глинобитных домах.



Некоторые из этих домов рухнули из-за паводковых вод, а другие были полностью смыты.



ООН и другие агентства предупредили, что условия, в которых оказались люди в результате шторма, могут усугубить вспышку холеры — одного из самых серьезных кризисов общественного здравоохранения в Малави.



Правительство обратилось за международной помощью для десятков тысяч людей, которые остались без еды и крова.



По данным Всемирной метеорологической организации, Фредди является самым сильным тропическим циклоном за всю историю наблюдений и, возможно, самым продолжительным.



В воскресенье шторм обрушился на Мозамбик — во второй раз менее чем за месяц — после того, как прошелся по островному государству Мадагаскар в Индийском океане, также вызвав серьезные разрушения.



Эксперты говорят, что изменение климата делает тропические штормы по всему миру более мощными и разрушительными.



Фредди побил рекорды по силе, которую он накопил за 8000-километровый путь, который он прошел через Индийский океан из северо-западной Австралии.



Over 100 people have been killed in #Malawi, #Mozambique after tropical #CycloneFreddy poured heavy rains over the East African nation, authorities said on Tuesday, adding that a rescue mission is underway.



Read: https://t.co/13zFskhS9u pic.twitter.com/tYPXKoUd1m — The Weather Channel India (@weatherindia) March 14, 2023

Destruction of critical Infrastructure and a threat to human life has become a daily fear for communities in Malawi. The sad truth about climate change is that the poorest communities will be the ones who will suffer the most.

#SafeFromFreddy.#CycloneFreddy #dignifiedurbanlife pic.twitter.com/O9Wc3oeb7P — Know Your City (@KnowYourCityTV) March 14, 2023

ifrc



Tropical Cyclone #Freddy has caused widespread destruction, and displaced thousands of people in Malawi. Together with the IFRC, teams from @MalawiRedCross are on the ground to urgently support the affected people. pic.twitter.com/uevzk7rKLZ



— IFRC (@ifrc) Mar 14, 2023



@i… — Julian Harris (@JulianTHarris) March 14, 2023