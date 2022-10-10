



Шмыгаль назвал главую цель ракетных атак. Держим строй!

"По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и городе Киеве. Сейчас часть областей обесточены. Нужно быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью", – премьер министр Денис Шмигаль.



Глава правительства уверен: "Главная цель этих военных преступников посеять панику, испугать, оставить украинцев без света и тепла. Все службы работают на местах, мы оперативно восстанавливаем нашу инфраструктуру. Сделаем все, чтобы как можно быстрее восстановить все объекты". Денис Шмыгаль поблагодарил украинских спасателей и медиков, "которые сейчас в эпицентрах обстрелов спасают жизнь людей", а также энергетикам, "которые под обстрелами возобновляют питание городов". "Держим строй! Нашим защитникам и системе ПВО удалось сбить более 40 ракет из 70. Мы знали, с кем имеем дело и потому так важно обеспечить нашу победу. Оставайтесь в укрытиях. Слава Украине!" - написал премьер-министр Денис Шмыгаль.