



Шесть французских подростков осуждены по делу об обезглавливании учителя

Сэмюэль Пати был обезглавлен в 2020 году исламистским экстремистом после того, как показал своим ученикам карикатуры на Пророка Мухаммеда в качестве иллюстрации свободы слова.



Шестеро подростков были осуждены парижским судом в пятницу в связи с нападением на учителя истории Сэмюэля Пати, чье убийство потрясло Францию. Пятеро бывших учеников из средней школы, где он преподавал, были признаны виновными в том, что помогли убийце идентифицировать и выследить его.



Шестая осужденная, на то время 13-летняя девочка, обвиняется в том, что ее ложь привела к трагическим последствиям. Она рассказала своим родителям сильно искаженную историю об учителе и карикатурах на Пророка Мухаммеда. Позже имя Сэмюэля Пати и адрес его проживания были опубликованы в социальных сетях, где его и прочитал будущий убийца, Абдуллах Анзоров.



Выходец из Чечни заплатил подросткам несколько сотен евро, чтобы те помогли ему опознать учителя. Позже все они заявили, что не знали о намерениях Анзорова убить Пати. Однако суд не согласился с их доводами, и теперь бывшие ученики приговорены к условным срокам длительностью от 14 до 20 месяцев.



Еще восемь взрослых, которым вменяется участие в содействии к нападению, предстанут перед судом позже. Что касается 18-летнего Абдуллаха Анзорова, то он был застрелен полицией при его задержании.