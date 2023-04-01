



Шабтай об инциденте в Старом Городе: нет сомнений, что это был теракт

Глава полиции Израиля Коби Шабтай провел оценку ситуации после инцидента в Старом Городе, в результате которого был застрелен житель бедуинской деревни Хура.



Совещание состоялось вечером, 1 апреля.



"Нет никаких сомнений в том, что это был теракт. Картина очень четкая. Это нападение было совершено против полицейских, которые действовали на Храмовой горе для обеспечения свободы вероисповедания и поддержания порядка и общественной безопасности", - подчеркнул он.



Шабтай подчеркнул, что начато расследование относительно инцидента. Детали в настоящее время не разглашаются.



"Мы полностью поддерживаем сотрудников полиции. Они добросовестно выполняют свою работу. Это событие не должно омрачать продолжение Рамадана, во время которого сотни тысячи людей приезжают на празднование в Иерусалим. Мы должны поддерживать оперативную готовность. Мы продолжим работать самым профессиональным способом для обеспечения свободы вероисповедания", - резюмировал он.