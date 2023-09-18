



Северокорейские хакеры взломали криптобиржу CoinEx: украдено $70 млн

Исследователи в области блокчейна утверждают, что хакеры, связанные с КНДР, вероятно, стоят за кражей $70 млн с криптовалютной биржи CoinEx, пишет Reuters.



CoinEx, утверждающая, что базируется в Гонконге, сообщила во вторник на социальной платформе X (ранее известной как Twitter), что кошельки для хранения криптоактивов биржи были взломаны. В пятницу биржа оценила свои убытки в $70 млн, назвав эту сумму "небольшой частью" своих общих активов.



Исследовательская компания Elliptic сообщила, что "ряд факторов" указывает на то, что за атакой стоит группа Lazarus, связанная с КНДР.



CoinEx не указывала, кого считает ответственным за атаку, хотя сообщила Reuters, что знает о заявлениях некоторых компаний о том, что за атакой стоят группы киберпреступников, связанные с КНДР.



"Личность хакера пока не установлена", - сообщила CoinEx Reuters по электронной почте в пятницу. CoinEx не ответила на запрос Reuters, отправленный позже в пятницу, по поводу исследования Elliptic.



Elliptic также утверждает, что часть средств, украденных с CoinEx, была отправлена на адрес кошелька, который ранее использовалась группой Lazarus для отмывания украденных средств.



Еще одна исследовательская компания, Chainalysis, заявила, что с "средне-высокой уверенностью" может утверждать, что за атакой стоит КНДР.



Elliptic также сообщила, что группа Lazarus "похоже, активизировала свои операции", украв около $240 млн криптоактивов в четырех отдельных атаках с начала июня, включая атаку на CoinEx.



По данным доклада ООН, КНДР усилила свои усилия по краже криптовалюты в прошлом году. Санкционные мониторы ранее обвиняли КНДР в использовании кибератак для финансирования своих ядерных и ракетных программ.