



Сбил парашютиста: пилота засудили за непредумышленное убийство

Во Франции пилот Ален К. был приговорен к году условного из-за того, что случайно во время полета задел крылом самолета Piltaus PC-6 парашютиста.



По данным телеканала CNN, мужчина в результате происшествия, которое было еще в 2018 году, погиб.



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Трагедия тогда произошла над городком Булок. По версии следствия, пилот совершил непредумышленное убийство, когда его самолет летел на высоте 4300 метров.



"Столкновение произошло между парашютистом в вингсьюте и левым крылом самолета через несколько секунд после того, как он выпрыгнул из самолета. Парашютист в вингсьюте погиб от удара", - сказано в материале.



В день трагедии на борту было 10 парашютистов и тренер. Погибший первый прыгнул за борт. Удар произошел через несколько минут после этого.