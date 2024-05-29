



Самолет попал в зону сильной турбулентности. Один пассажир погиб

Предварительные результаты расследования полета рейса авиакомпании "Сингапурские авиалинии", попавшего в сильную турбулентность, показывают, что причиной травм стало быстрое изменение гравитационной силы и снижение высоты на 54 метра.



73-летний пассажир скончался от подозрения на сердечный приступ, а десятки человек, получили травмы после того, как рейс SQ321, летевший из Лондона в Сингапур, столкнулся с внезапной сильной турбулентностью над Мьянмой.



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Рейс, выполнявшийся 21 мая на самолете Boeing 777-300ER с 211 пассажирами и 18 членами экипажа, был перенаправлен в Бангкок после того, как самолет столкнулся с турбулентностью, которая разбросала пассажиров и членов экипажа по салону.



"Самолет испытал быстрое изменение G (гравитационной силы). Это, вероятно, привело к тому, что пассажиры, которые не были пристегнуты ремнями, оказались в воздухе", - говорится в заявлении министерства транспорта.



"Вертикальное ускорение изменилось с отрицательного 1,5G на положительное 1,5G в течение четырех секунд", - говорится в сообщении.



"Быстрое изменение G в течение 4,6 секунды привело к снижению высоты на 54 метра. Эта последовательность событий, вероятно, стала причиной травм экипажа и пассажиров".



Потрясенные пассажиры описывали сцены хаоса в течение нескольких минут после инцидента: турбулентность выбрасывала людей вверх, а затем в проход, многие из них получили кровотечения и раны головы.

