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Румыния подняла в воздух истребители из-за России
10.02.2024 15:38 Алина Груднева

Румыния подняла в воздух истребители из-за России

В ночь на 10 февраля Румыния поднимала в воздух истребители F-16 во время атаки россиян на Одесскую область.

Информацию об этом подтвердили в министерстве обороны страны.

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По данным оборонного ведомства Румынии, ночью в приграничных уездах Тулча и Галац сирена воздушной тревоги срабатывала дважды.

Из-за этого по тревоге поднимались истребители. По предварительным данным, нарушения воздушного пространства не было.

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