



Румыния подняла в воздух истребители из-за России

В ночь на 10 февраля Румыния поднимала в воздух истребители F-16 во время атаки россиян на Одесскую область.



Информацию об этом подтвердили в министерстве обороны страны.



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По данным оборонного ведомства Румынии, ночью в приграничных уездах Тулча и Галац сирена воздушной тревоги срабатывала дважды.



Из-за этого по тревоге поднимались истребители. По предварительным данным, нарушения воздушного пространства не было.