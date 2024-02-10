Румыния подняла в воздух истребители из-за России
В ночь на 10 февраля Румыния поднимала в воздух истребители F-16 во время атаки россиян на Одесскую область.
Информацию об этом подтвердили в министерстве обороны страны.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По данным оборонного ведомства Румынии, ночью в приграничных уездах Тулча и Галац сирена воздушной тревоги срабатывала дважды.
Из-за этого по тревоге поднимались истребители. По предварительным данным, нарушения воздушного пространства не было.