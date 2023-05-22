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РосСМИ: Украинские ДРГ захватили Дом культуры в селе Гора-Подол
22.05.2023 16:12 Ирина Демьянова

РосСМИ: Украинские ДРГ захватили Дом культуры в селе Гора-Подол

Дом культуры в селе Гора-Подол Белгородской области оказался захвачен украинскими диверсантами. Об этом 22 мая написали российские СМИ со ссылкой на источник, близкий к администрации населённого пункта.

"Их окружили, работаем", — заявил собеседник издания.

Гора-Подол — село Грайворонского района Белгородской области. Туда в понедельник прорвалась украинская ДРГ, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

Сообщается, что жители Грайворона своими силами пытаются эвакуироваться: "в городе слышна стрельба, виден дым". Телеграм-каналы писали со ссылкой на местных жителей, что в округе действуют военные вертолеты.

В Минобороны РФ ситуацию пока не комментировали.

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