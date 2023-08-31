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Россиянин облил бензином и поджег двух школьников
31.08.2023 19:52 Наталья Богинская

Россиянин облил бензином и поджег двух школьников

В Курганской области в селе Верхнеглубокое РФ 22-летний мужчина облил бензином и поджег двух школьников. Один из детей скончался в больнице. Об этом 31 августа сообщил Telegram-канал Shot.

Преступник пришел с канистрой в местный Дом культуры и облил бензином и поджег гулявших вместе семиклассника и девятиклассника.

У одного подростка ожоги 10% тела, у второго – 98%. Оба были доставлены в реанимацию Курганской областной больницы. Позже стало известно, что один из пострадавших скончался.

Мотивы преступления выясняются.

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