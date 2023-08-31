



Россиянин облил бензином и поджег двух школьников

В Курганской области в селе Верхнеглубокое РФ 22-летний мужчина облил бензином и поджег двух школьников. Один из детей скончался в больнице. Об этом 31 августа сообщил Telegram-канал Shot.



Преступник пришел с канистрой в местный Дом культуры и облил бензином и поджег гулявших вместе семиклассника и девятиклассника.



У одного подростка ожоги 10% тела, у второго – 98%. Оба были доставлены в реанимацию Курганской областной больницы. Позже стало известно, что один из пострадавших скончался.



Мотивы преступления выясняются.