



Россияне признались, что сами бомбили Белгород

Причиной взрыва в Белгороде назвали "внештатнное схождение боеприпаса" с российского самолета Су-34.



Об этом заявило Министерство обороны РФ, пишут российские Telegram-каналы.



Отмечается, что по данному факту уже проводится расследование. Пострадавших нет, поврежденных жилых зданий якобы тоже.



Напомним, что 20 апреля жители российского города Белгород слышали громкий звук, похожий на взрыв. После этого на улице одного из районов появилась большая воронка, а один автомобиль забросило на крышу магазина.

