



Россия атаковала Украину "шахедами". В Киеве прозвучали взрывы. Подробности

После сравнительного затишья Россия поздно вечером 27 марта устроила массированную атаку, запустив в Украину десятки "шахедов". По состоянию на 22:11 воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. Она стремительно распространялась и на другие области.



Тут же в пабликах начали появляться сообщения о взрывах. Украинские военные предупредили о работе ПВО. Еще до объявления масштабной тревоги сообщали о взрывах в Херсоне. Официальные источники пока не раскрывали более детальной информации об инциденте и не называли причин взрывов.



Однако в Киеве мэр Виталий Кличко подтвердил взрывы в двух районах - Святошинском и Оболонском. Позже Кличко сообщил о пожаре в одном из магазинов Святошинского района Киева. Пожарно-спасательные службы работают на месте пожара после взрыва и возгорания здания в Святошинском районе столицы. Пострадавших предварительно нет. В КГВА сообщили, что в Киеве сработала ПВО.











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С призывом пройти в укрытия к украинцам обратилось руководство страны. "Не игнорируйте воздушную тревогу", - призвал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Телеграм-канале.







В свою очередь в Киевской ОВА предупредили украинцев, что есть угроза атаки дронов. "Перейдите в укрытие и другие безопасные места. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте информационную тишину", - отмечают в ведомстве.



Около 22:20 жители Днепра сообщили в пабликах о взрывах. В частности, об этом написал Телеграм-канал "Суспільне Дніпро". Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал жителей региона не игнорировать воздушную тревогу. Официальные источники пока не раскрывали более подробную информацию об инциденте и не называли причины взрыва.



Жителей Полтавы и области также предупредили об опасности вражеских ракетных атак. "Внимание! Воздушная тревога! Ракетная опасность", - пишет мэр Полтавы Александр Мамай в Telegram.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что россияне атакуют Украину "Шахедами" с двух направлений.

"Случается то, что и всегда, время от времени враг атакует Украину "Шахедами"... Атакуют с севера и с юго-восточного направления. Это Брянская область, а также восточное побережье Азовского моря. Там группа "Шахедов" и там группа "Шахедов", - рассказал Игнат, подтвердив сбития на тот момент в Киевской и Днепропетровской областях.



Позже Воздушные силы ВСУ опубликовали видео избиения вражеского БПЛА.







00:25 В Кременчуге сообщают о повышенной ракетной опасности этой ночью. Мэр города Виталий Малецкий призывает в Telegram жителей не игнорировать воздушную тревогу.







Около 00:30 начались отбои тревоги по всей Украине, кроме Харьковской области, где все еще сообщалось об опасности.