



Россия среди бела дня нанесла удар по харьковскому гипермаркету "Эпицентр"

Сегодня, в районе 16:00 российские войска нанесли удар по харьковскому гипермаркету "Эпицентр". Также было попадание в районе центрального парка.



Сейчас на месте удара по "Эпицентру", сильный пожар. Уже сообщают о нескольких погибших.



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Сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Телеграм:



"Россия нанесла очередной жестокий удар по нашему Харькову - по строительному гипермаркету - в субботу, прямо посреди дня. По состоянию на сейчас известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек. Все службы уже на месте оказывают помощь - спасают людей и ликвидируют пожар, который полностью охватил помещение, 10 тыс. кв. м. Известно о погибших и раненых.



Если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными. И именно поэтому мы обращаемся ко всем лидерам, ко всем государствам: нам нужно значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов. Задача, которую нужно выполнить и возможно выполнить только совместно с миром. Ежедневно мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей. Каждое непринятое решение о поддержке - это потеря наших людей".







