



Российский фрегат чуть не протаранил датский паром

Утром, 19 апреля, российский фрегат чуть не протаранил датский гражданский паром компании Molslinjen.



По данным министерства обороны Дании, это произошло у полуострова Сьеландс Одде.



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Парому пришлось изменить курс на пути к портовому городу Орхус. Капитан заметил, что в направлении судна шел российский военный корабль. Попытка связаться с экипажем ни к чему не привела.



"Он решил развернуться, потому что не мог установить контакт с кораблем, идущим перед ним, и потому, что он, похоже, не желает выполнять маневр уклонения, как того требуют морские правила", - сообщил представитель Molslinjen Йеспер Маак.



По данным датского минобороны, фрегат должен был по правилам обойти гражданское судно. В оборонном ведомстве РФ инцидент не прокомментировали.