



Российские истребители вторглись в воздушное пространство Польши и Швеции

В воздушное пространство Польши и Швеции вторглись четыре российских истребителя, сообщает ВВС Италии.



"Итальянские ВВС, участвующих в деятельности воздушной полиции в Польше, совершили немедленный взлёт для перехвата четырех российских истребителей после того, как они вторглись в воздушное пространство сначала Польши, а потом Швеции", — говорится в официальном Twitter ВВС Италии.



По данным военных Италии, после приближения истребителя "Тайфун" российские самолеты были вынуждена вернуться в воздушное пространство Калининграда.



Напомним, не так давно российские патрульные самолеты были замечены возле Аляски. Ранее вертолет РФ также вторгся в воздушное пространство Финляндии. О подобных инцидентах сообщали также Швеция и Дания.

