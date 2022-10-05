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Российские истребители вторглись в воздушное пространство Польши и Швеции | Фото: кредит ItalianAirForce
05.10.2022 22:08 Евгения Маркова

Российские истребители вторглись в воздушное пространство Польши и Швеции

В воздушное пространство Польши и Швеции вторглись четыре российских истребителя, сообщает ВВС Италии.

"Итальянские ВВС, участвующих в деятельности воздушной полиции в Польше, совершили немедленный взлёт для перехвата четырех российских истребителей после того, как они вторглись в воздушное пространство сначала Польши, а потом Швеции", — говорится в официальном Twitter ВВС Италии.

По данным военных Италии, после приближения истребителя "Тайфун" российские самолеты были вынуждена вернуться в воздушное пространство Калининграда.

Напомним, не так давно российские патрульные самолеты были замечены возле Аляски. Ранее вертолет РФ также вторгся в воздушное пространство Финляндии. О подобных инцидентах сообщали также Швеция и Дания.
 

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