



Российские активы Volkswagen заморожены в пользу миллиардера Дерипаски

Запланированная продажа двух российских подразделений Volkswagen AG приостановлена после того, как находящаяся под санкциями "Группа ГАЗ" миллиардера Олега Дерипаски выиграла суд о замораживании неденежных активов немецкого автопроизводителя, пишет Bloomberg.



Решение суда Нижегородской области России было принято в ответ на иск "Группы ГАЗ" о взыскании с Volkswagen 15,6 млрд рублей ($203 млн) в качестве компенсации за расторжение контракта на сборку, согласно судебным документам от 17 марта.



Замораживание активов затрагивает завод в Калуге, на котором работают 4 000 человек, и импортный бизнес Volkswagen Group Rus.



VW заявил, что был "удивлен" претензиями "Группы ГАЗ" и что он изучает материалы дела.



Дерипаска и его компании находятся под санкциями США с 2018 года, а после вторжения в Украину он также попал под европейские санкции.



После приостановки производства автомобилей на заводе в Калуге и прекращения экспорта в Россию Volkswagen зафиксировал в прошлом году расходы в размере около 2 млрд евро ($2,1 млрд) как прямой результат российско-украинского конфликта, причем 1,5 млрд евро пришлось на автомобильную деятельность, а 500 млн евро - на финансовые услуги.