



Роскосмос потерял связь с “Луной-25”: Аппарат разбился при столкновении с Луной

Автоматическая межпланетная станция “Луна-25” “прекратила свое существование” в результате столкновения с поверхностью Луны. Об этом сообщил “Роскосмос”.



В государственной корпорации заявили, что 19 августа около 14:57 по Москве связь с аппаратом была потеряна. Это произошло после того, как двигателями станции был выдан импульс “для формирования ее предпосадочной эллиптической орбиты”. Накануне “Роскосмос” заявил, что при переходе “Луны-25” на предпосадочную орбиту произошла “нештатная ситуация”.



Поиск аппарата и впопытки наладить с ним связь результатов не дали. По предварительным данным, “в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны”.

Вопросами причин потери аппарата займется специальная межведомственная комиссия.



Автоматическая станция “Луна-25” была первой лунной миссией России. Предыдущая станция была запущена в 1976 году Советским Союзом.