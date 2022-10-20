



Родители пострадавших от насилия детей приняли участие в акции протеста

Десятки родителей, чьи дети подвергались психологическому и физическому насилию в детских садах, провели демонстрацию у здания муниципалитета Тель-Авива.

"Мы боремся три года и 1023 случая за пять лет, это по 30 младенцев в каждый детский сад, десятки тысяч малышей, которым на всю жизнь нанесли вред те, кому положено чтобы защитить их", - сказано в заявлении.

Родители требуют, чтобы правительство и руководители политических партий "проснулись".