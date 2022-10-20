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Родители пострадавших от насилия детей приняли участие в акции протеста
20.10.2022 22:11 Алина Груднева

Родители пострадавших от насилия детей приняли участие в акции протеста

 

Десятки родителей, чьи дети подвергались психологическому и физическому насилию в детских садах, провели демонстрацию у здания муниципалитета Тель-Авива.
 
"Мы боремся три года и 1023 случая за пять лет, это по 30 младенцев в каждый детский сад, десятки тысяч малышей, которым на всю жизнь нанесли вред те, кому положено чтобы защитить их", - сказано в заявлении.
 
Родители требуют, чтобы правительство и руководители политических партий "проснулись".

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