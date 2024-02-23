



РФ устроила Одессе и Днепру еще одну ночь ужаса: есть погибшие и раненые. Фото

Ночью 23 февраля Россия нанесла по Украине комбинированный удар, запустив и дроны-камиказе типа "Shahed-131/136", и ракеты типа Х-31П и Х-22. Основной удар пришелся на Одессу и Днепр, в результате чего среди мирного населения есть и погибшие, и раненые.



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Атака на Одессу



Одессу и область российские войска атаковали и "Shahed-131/136", и ракетами типа Х-31П и Х-22. В результате произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры, есть повреждения жилых домов. К сожалению, три человека погибли.



"Наши силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе. Один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне города Одессы. Вспыхнул пожар. Из поврежденного здания удалось освободить охранницу, она не пострадала", – сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале.



Однако во время поисково-спасательной операции, в которой были задействованы все соответствующие специалисты, под завалами обнаружены тела погибших.



Таким образом в результате ночной атаки на Одессу и область погибли три человека.



"Поиски прекращены. Выражаю искренние соболезнования родным и близким" – написал Олег Кипер.



Атака на Днепр



В Днепре прогремели взрывы около 01:16 и 1:36. Их слышали и в городе, и в пригороде – в Воздушных сил ВСУ предупредили об опасности дроновой атаки.



Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил о попадании в многоквартирный дом, в результате чего есть разрушение и пострадавшие.



"Очередная ночь ужаса, устроенная оккупантами мирным жителям Днепра… Россияне атаковали область "Шахедами". Есть попадания по многоэтажке в Днепре. В разбитой многоэтажке спасатели разбирают завалы. Там ищут людей. На месте работают все службы. Делают максимум, чтобы помочь. Несколько квартир полностью разрушены. Проклятые нелюди. За все будет расплата!", – написал глава Днепропетровской ОВА, уточнив, что по состоянию на 08:00 утра известно о 8 травмированных, из них 7 – госпитализированы.



Фото последствий атаки по ОДЕССЕ:











Фото/видео последствий атаки по ДНЕПРУ:









