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РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. На Киев летели "Кинжалы"
21.03.2024 05:51 Mignews.ua | фото: иллюстративное

РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. На Киев летели "Кинжалы"

С ночи 21 марта РФ наносит массированный ракетный удар по Украине, запуская в том числе аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" по украинской столице. В результате работы ПВО зафиксированы падения обломков в ряде районов Киева. Из-за чего возникли пожары, на местах работают все экстренные службы.

По состоянию на 05:55 утра известно о восьми пострадавших в Киеве. Всем медики оказали помощь на месте.

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Mignews собрал главную информацию по массированной атаке РФ 21 марта.

Масштабная воздушная тревога была объявлена около 03:00, Воздушные Силы ВСУ в своем Telegram-канале сообщили о пусках крылатых ракет. МВД Украины попросило во время воздушной тревоги находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.

Начиная с 04:00 Воздушные Силы сообщали о нескольких группах ракет в Чернигове и области, Житомире и области, несколько групп – в Ровенской области, сообщалось об угрозе для Хмельницкого.

Но уже "традиционно" особое внимание РФ было на Киев, куда полетели и крылатые ракеты, и аэробаллистических ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Telegram-каналы Киевской городской военной администрации и столичного градоначальника Виталия Кличко подтвердили взрывы в столице, уточнив, что работает ПВО.

Обломки от ракет упали предварительно в трех районах столицы: повреждены дома, детсад, пылают автомобили.

Святошинском районе падение обломков ракеты на помещение детсада. В Шевченковском районе горят автомобили. Экстренные службы направляются на места", – написал мэр.

В Подольском районе падение обломков ракеты на территории одного из предприятий, а в Святошинском районе – на жилой дом. По данным КГВА, вследствие ракетного удара в Святошинском районе в жилом доме предварительно ударной волной выбило окна.

Повреждения обломками жилого дома зафиксированы и в Шевченковском районе, из-за чего возник пожар и пришлось эвакуировать жителей. В этом же районе предварительно есть возгорание на территории детского сада.

В Подольском районе зафиксировано падение обломков на территорию нежилой застройки. Подразделения следуют.

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