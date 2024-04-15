



РФ быстро восстановила некоторые ключевые НПЗ после атак украинцев, – Reuters

После серии ударов украинских беспилотников по ключевым нефтеперерабатывающим заводам Россия оперативно приступила к их ремонту и некоторые ключевые уже даже восстановила. Так, мощности российских НПЗ, простаивавших из-за атак, сократились до около 10% с почти 14% в конце марта, пишет Reuters.



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Подсчеты указывают, что общая мощность первичной переработки нефти в России, простаивающая из-за беспилотных атак, упала до 90 500 тонн в сутки (660 000 баррелей в сутки) по сравнению с примерно 123 800 тонн в сутки (907 000 баррелей в сутки) ранее.



Несмотря на удар по заводу "Танеко" 2 апреля, последующие атаки на крупные нефтеперерабатывающие заводы не зафиксированы. Россия быстро восстанавливает свои заводы, хотя и сталкивается с трудностями в получении западных технологий, отмечает агентство.



В частности, принадлежащий "Роснефти" Рязанский завод успешно восстановил установки первичной переработки нефти CDU-4 и главную установку CDU-6. Куйбышевский НПЗ также вернулся к эксплуатации, восстанавливая установки CDU-4, CDU-5 и ранее приостановленную на техническое обслуживание установку CDU-6.



Впрочем, ожидается, что совокупные мощности по первичной переработке нефти в России в апреле достигнут уровня 4,4 млн тонн, по сравнению с 4,1 млн тонн в марте.