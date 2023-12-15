



РФ атакует Херсонщину: 102 обстрела за сутки, есть погибшая и раненые

За сутки войска РФ более 100 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 673 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон россияне выпустили 30 снарядов. К сожалению, один человек погиб, есть раненые.



Эту информацию подтвердил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.



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"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; предприятия и зерновой терминал в Херсоне. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 – получили ранения", – говорится в сообщении главы ОВА.

