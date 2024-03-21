



РФ атаковала Киев "Искандером" и "Кинжалом": детали, фото

Ранним утром 21 марта войска РФ нанесли по Украине массированный ракетный удар разными типами ракет. Как заявили в Воздушных силах ВСУ, главной целью противника был Киев – на столицу летела 31 ракета, среди которых баллистическая "Искандер" и аэробаллистическая "Кинжал".



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Благодаря богам украинской ПВО, все цели были сбиты. Но горящие части ракет наделали беды. Известно о падении обломков в трех районах Киева: повреждены дома, нежилые объекты, заведения образования, автомобили.



По уточненным данным медиков, в результате атаки пострадали 13 человек, среди них 1 ребенок – девочка 11 лет, она получила ранения средней тяжести, ее жизни ничего не угрожает. 4 человека – госпитализированы, 9 – получили необходимую помощь на месте. К счастью, погибших нет.



Что касается разрушений, в столице повреждены:



Святошинский район: в садике и школе выбиты стекла и двери, зафиксировано падение обломков ракеты на жилой дом – ударной волной выбило окна в двух девятиэтажках и автомобилях;



Шевченковский район: повреждены окна зданий школы и двух детских садов, еще на территорию одного садика упали осколки; поврежден обломками жилой дом, в результате чего в одной из квартир возник пожар и людей пришлось эвакуировать; в некоторых домах взрывными волнами повреждены окна. Кроме того, известно о падении обломков на территорию жилой застройки между детским садом и жилыми домами – без негативных последствий. Есть возгорание частного жилого дома.



Кроме того, в Шевченковском районе столицы обнаружили боевую часть российской ракеты, которая атаковала город. Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли часть ракеты с помощью спецтехники.



В Подольском районе обломки ракеты упали на территорию двух предприятий; было зафиксировано возгорание в трансформаторной подстанции и в двухэтажном нежилом здании.



Как сообщал Mignews.ua, по данным Воздушных сил ВСУ, ночью и утром 21 марта армия РФ запустила по Украине 31 ракету разных видов: баллистическую "Искандер-М"; аэробаллистическую "Кинжал" и 29 крылатых ракет Х-101/Х-555. Летели ракеты с севера, основное направление удара – Киев. Все они были сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВСУ и мобильными огневыми Силами обороны Украины.



Фото последствий падения обломков в разных районах Киева смотреть 👇