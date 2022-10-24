



Разведка выяснила настоящую причину крушения самолета в Иркутске

Самолет, упавший на жилой дом в российском Иркутске, потерпел крушение из-за низкого качества проведенных ремонтных работ. Об этом заявили в Главном управлении украинской разведки.



По сведениям ГУР, в результате летных испытаний двух самолетов Су-30СМ над Иркутском, один из них потерпел аварию и упал на жилой дом. Экипаж погиб. Известно, что оба самолета проходили испытания после проведения ремонтных работ. Один из них, после выполнения плана полета, приземлился на аэродроме, второй остался в воздухе, а экипаж 20 минут не выходил на связь.



Первый самолет взлетел снова и приблизился к аварийному судну. Пилоты визуально засвидетельствовали, что экипаж аварийного самолета погиб, вероятно, из-за неисправной кислородной системы. После окончания топлива неисправный самолет упал на жилой дом в районе Новоленино.



Катастрофа российского самолета была связана с низким уровнем выполнения ремонтных работ. В результате во время полета произошла разгерметизация салона. Экипаж не смог катапультироваться, что привело к гибели обоих пилотов. Имя одного из погибших – Виктор Крюков.



Напомним, что в России объявили причиной гибели экипажа Су-30, упавшего на жилой дом в Иркутске, остаток азота в кислородных баллонах. Еще раньше заявили о попавших в турбины птицах.