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Разрушительное землетрясение на Тайване: возросло число жертв
03.04.2024 10:30 Алина Груднева

Разрушительное землетрясение на Тайване: возросло число жертв

В результате разрушительного землетрясения на Тайване, которое признано самым мощным за 25 лет, возросло число погибших.

По данным ВВС, жертвами стихии стали семь человек.

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По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 18 км к югу от тайваньского города Хуалянь. Из-за мощных подземных толчков многие здания ̆ рухнули. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.

Как сообщалось ранее, число пострадавших превысило 710 человек. 77 человек все еще считаются пропавшими без вести.

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