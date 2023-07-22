



Разделяй и властвуй по-русски: Разоблачена сеть фейковых “новостей Израиля”

В Израиле в соцсетях Twitter и Telegram российская пропаганда публикует фейковые статьи, которые выглядят как израильские новости на иврите. Пропагандисты распространяют ложные материалы, используя логотипы израильских сайтов и подписывают их реальными журналистами страны. Об этом пишет Ynet.



Целью хакеров является распространение дезинформации, лжи и разногласий в обществе Израиля. Также РФ пытается убедить граждан государства не поддерживать Украину. По словам руководителя исследовательского отдела Cybereason Илана Сокола, они смогли выявить механизм по производству из ложных новостей из-за имитации новостных изданий, чтобы повлиять на главных людей, принимающих решение в Израиле.



Отмечается, что фейковые новости распространялись в виде привычных для жителей Израиля материалов, используя формат известных новостных сайтов. К примеру, 12 канала и сайта Walla. Среди таких фейков есть новость с заголовком: "Относительно Украины правительство Израиля занимает позицию напуганного страуса", а в подзаголовке уточняется, что "поддержка Украины нанесет Израилю только вред и удар по репутации". Указанные авторы материалов – действительно израильские журналисты. Только они такого не писали.



Также в некоторых поддельных статьях написали цитаты политиков, которые выступают против Украины, однако на самом деле такие слова никто из них не говорил. Кроме того, в фейковых новостях можно увидеть утверждение, что “РФ ведет войну в Украине против нацистов", и что “украинцы прибегают к провокациям для развития войны на Ближнем Востоке”.



В свою очередь, на одном из сайтов был материал, в котором президента США Джо Байдена и других американских чиновников-демократов обвинили в том, что они организуют демонстрации против властей Израиля. Таким образом, российские пропагандисты хотят усложнить отношения между главами обеих стран.



Киберспециалисты выяснили, что спецслужбы, создающие подобный контент, находятся в РФ. Израильская разведка также направила разведчикам РФ заявление, где требуется прекратить распространять фейки и атаковать израильские сайты.