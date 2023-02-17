



Расстрелявший рабочих в Калифорнии китаец отрицает свою вину

Китайский рабочий, подозреваемый в расстреле семерых коллег недалеко от Сан-Франциско 23 января на двух фермах, не признает себя виновным по обвинению в умышленном убийстве.



Об этом сообщает Courthouse News.



Слушание по делу 66-летнего сельхоз работника Чунли Чжао состоялись 16 февраля в Верховном суде округа Сан-Матео.



Судья назначил следующее слушание на 3 мая. Чжао предъявлено обвинение по семи пунктам обвинения в умышленном убийстве и одному пункту в покушении на убийство.