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Расстрелявший рабочих в Калифорнии китаец отрицает свою вину
17.02.2023 11:08 Алина Груднева

Расстрелявший рабочих в Калифорнии китаец отрицает свою вину

Китайский рабочий, подозреваемый в расстреле семерых коллег недалеко от Сан-Франциско 23 января на двух фермах, не признает себя виновным по обвинению в умышленном убийстве.

Об этом сообщает Courthouse News.

Слушание по делу 66-летнего сельхоз работника Чунли Чжао состоялись 16 февраля в Верховном суде округа Сан-Матео.

Судья назначил следующее слушание на 3 мая. Чжао предъявлено обвинение по семи пунктам обвинения в умышленном убийстве и одному пункту в покушении на убийство.

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