



Расстрел миротворцев UNIFIL в Ливане: пятеро обвиненных

Военный трибунал Ливана обвинил пятерых человек в расстреле миротворцев UNIFIL в декабре прошлого года, в результате которого погиб член миссии ООН из Ирландии.



По словам высокопоставленного источника, все пятеро связаны с "Хизбаллой".



Расследование факта нападения на конвой миротворческой миссии длилось полгода. В обвинительное заключение включены показания очевидцев, а также аудиозаписи и видеозаписи с камер наблюдения. На некоторых кадрах слышно, как боевики говорят миротворцам, что они из "Хизбаллы".



Что примечательно, террористическая организация отрицала свою причастность к нападению, в результате которого погиб рядовой Шон Руни в возрасте 24 года из Ньютаун Каннингем.



Также был тяжело ранен 22-летний миротворец Шейн Кирни, еще двое ирландских солдат получили легкие травмы.

