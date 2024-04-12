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Раскрыты новые подробности по поводу теракта в Крокус Сити Холле
12.04.2024 14:45 Алина Груднева

Раскрыты новые подробности по поводу теракта в Крокус Сити Холле

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" готовило не только афганское подразделение ИГИЛ, но и "таджикский Талибан".

Новые подробности озвучил эксперт Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко.

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По его словам, подготовка осущеставлялась джихадистскими группировками, центры управления которых находятся в Северном Афганистане.

Операцию в итоге провели афганская группировка ИГИЛ "Вилаят Хорасан" вместе с боевиками "Jamaat Ansarullah", который известен как "таджикский Талибан".

"Боевики прошли подготовку в учебном лагере в восточной афганской провинции Логар в уезде Чарх. Затем они были переброшены в провинцию Бадахшан, на короткий отдых, а уже оттуда проникли в Таджикистан и далее в Россию", - сообщили источники в Афганистане.
 

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