



Рartygate: Борис Джонсон признал, что ввел в заблуждение депутатов

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал во вторник, что ввел парламент в заблуждение, заявив депутатам, что его офис на Даунинг-стрит не нарушал карантинных правил во время пандемии Covid, пишет AFP.



Но в доказательствах, поданных в парламентский комитет, который расследовал его заявления, он настаивал на том, что действовал добросовестно.



Джонсон был оштрафован полицией за нарушение правил, установленных правительством для общественности, и ранее уже приносил извинения по этому поводу.



В среду он должен предстать перед межпартийным комитетом депутатов по привилегиям, который расследует заявления, чтобы определить, не проявлял ли он неуважение к парламенту.



"Я согласен с тем, что Палата общин была введена в заблуждение моими заявлениями о том, что в доме № 10 (Даунинг-стрит) полностью соблюдались правила и карантинные ограничения. Я не вводил Палату представителей в заблуждение намеренно или по неосторожности 1 декабря 2021 года, 8 декабря 2021 года или в любую другую дату", - сказал Джонсон.



Джонсон, его жена Кэрри и Риши Сунак, который в то время был министром финансов, а сейчас является премьер-министром, были оштрафованы полицией за нарушение правил Covid вместе с десятками других сотрудников.



Откровения об офисных вечеринках с алкоголем в то время, когда общественность придерживалась строгого социального дистанцирования, получившего название Рartygate, вызвали общественный гнев, особенно среди родственников жертв Covid.