



Тюрьма "Рамон": ШАБАК расформировал проблемное крыло тюрьмы

Проблемное крыло тюрьмы "Рамон" было расформировано, причем не только заключенных распределили по разным отсекам, но также и службу охраны крыла.

В ходе расследования появилось подозрение, что террорист, участвовавший в нападении на израильтян, имел интимные отношения с несколькими надзирательницами тюрьмы. В ближайшем будущем заключенные этого крыла могут оказаться в других тюрьмах.



Чиновники из ШАБАКа в разговоре с Ynet сообщили, что “заключенный, оказавшийся в центре внимания, занимал очень доминирующую позицию. Это шаг (расформирование) направлен на то, чтобы дать понять заключенным, что у нас тут такие номера не пройдут, и это дело не будет замято просто так”.