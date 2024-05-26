



Пять дней в одиночестве: волонтеры спасли под Волчанском собаку-героя

Под Волчанском Харьковской области, который находится под постоянными обстрелами российской армии, волонтерам удалось спасти собаку породы алабай.



Они же опубликовали трогательное видео спасения. Пес пять дней провел в одиночестве, запертым в вольере. Детали о его хозяевах остаются неизвестными.



"Спасение алабая. Пять дней просидел сам. Село под Волчанском", – написали волонтеры Благотворительного фонда "12 вартових".







Алабай, или среднеазиатская овчарка, – одна из древнейших пород собак, которая формировалась как порода народной селекции на протяжении более четырех тысяч лет на огромной территории, простирающейся сегодня от Каспийского моря до Китая и от Южного Урала до Афганистана.



Эти собаки использовались для охраны скота, караванов и жилья хозяев. В крови алабаев течет наследие тибетских собак, пастухов кочевых племен и боевых псов Месопотамии.



Трудные условия существования и необходимость защищать своих хозяев от волков и других хищников сделали алабаев сильными, бесстрашными и выносливыми. Спасение этой собаки под обстрелами стало символом надежды и стойкости для жителей Харьковской области.



История спасенного алабая тронула сердца многих людей, напомнив о важности доброты и человечности даже в самые тяжелые времена.

