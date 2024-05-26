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Пять дней в одиночестве: волонтеры спасли под Волчанском собаку-героя | Фото: pixabay.com
26.05.2024 13:36 Mignews.ua

Пять дней в одиночестве: волонтеры спасли под Волчанском собаку-героя

Под Волчанском Харьковской области, который находится под постоянными обстрелами российской армии, волонтерам удалось спасти собаку породы алабай. 

Они же опубликовали трогательное видео спасения. Пес пять дней провел в одиночестве, запертым в вольере. Детали о его хозяевах остаются неизвестными.

"Спасение алабая. Пять дней просидел сам. Село под Волчанском", – написали волонтеры Благотворительного фонда "12 вартових".



Алабай, или среднеазиатская овчарка, – одна из древнейших пород собак, которая формировалась как порода народной селекции на протяжении более четырех тысяч лет на огромной территории, простирающейся сегодня от Каспийского моря до Китая и от Южного Урала до Афганистана. 

Эти собаки использовались для охраны скота, караванов и жилья хозяев. В крови алабаев течет наследие тибетских собак, пастухов кочевых племен и боевых псов Месопотамии.

Трудные условия существования и необходимость защищать своих хозяев от волков и других хищников сделали алабаев сильными, бесстрашными и выносливыми. Спасение этой собаки под обстрелами стало символом надежды и стойкости для жителей Харьковской области.

История спасенного алабая тронула сердца многих людей, напомнив о важности доброты и человечности даже в самые тяжелые времена.
 

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