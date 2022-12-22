



Птичий грипп: четвертая вспышка в Израиле в этом сезоне

В среду было обнаружено, что на ферме рядом с Мишмар ха-Шарон, недалеко от Нетании куры инфицированы штаммом птичьего гриппа H5N1 .



Пострадавшая ферма содержит около 128 000 птиц. Все курятники в радиусе 10 километров помещены на карантин, и Ветеринарная служба проводит тестирование на всех других фермах в этом районе.



Министерство сельского хозяйства рекомендовало всем, кто владеет птицефермой или держит домашнюю птицу, не допускать их выгула на открытом воздухе, чтобы предотвратить распространение вируса.



Министерство сельского хозяйства подчеркнуло, что покупать птицу и яйца по-прежнему безопасно, и, как обычно, вся птица и яйца должны пройти термообработку перед употреблением.



Птичий грипп продолжает распространяться в Израиле и по всему миру. Эта вспышка является четвертой зарегистрированной вспышкой в ​​Израиле в этом сезоне.



На прошлой неделе вспышка вируса была обнаружена на ферме в Кфар-Монаше в центральном Израиле, где содержалось 70 000 птиц. Ферма управляется той же компанией, что и другая ферма в Бейт-Херут, которая в прошлом месяце пострадала от вспышки птичьего гриппа и расположена недалеко от последней вспышки.



О первой вспышке в этом сезоне сообщили в прошлом месяце на индюшиной ферме в кибуце Шлухот на севере Израиля.



Новая вспышка инфекции в Израиле произошла на фоне продолжающейся эпидемии птичьего гриппа в Северной Америке и Европе, которая началась в прошлом году и была описана как "крупнейшая в истории" вспышка на обоих континентах.



Вирус также все чаще обнаруживается у млекопитающих: бурый медведь на Аляске умер из-за вируса в ноябре, что стало первым задокументированным обнаружением. Погибший медведь и ряд других медведей, у которых обнаружили вирус, вероятно, заразились, поедая больных птиц.



