



Против мэра Рамат-Гана подала иск его пресс-секретарь за “многолетнее насилие”

Ливнат Назари, доверенное лицо мэра Рамат-Гана Кармеля Шама ха-Коэна предъявила ему иск на 730 000 шекелей, обвиняя его “в несправедливом отношении и оскорблениях, из-за которых она была пристыжена и обижена”. Назари была представителем Шамы ха-Коэна, пока она работала стратегическим консультантом в рекламной компании Gitam. В поданном иске говорится, что она “всячески помогала ему с разными задачами” и “подвергалась эмоциональному насилию на рабочем месте”.



Назари среди прочего обвиняет мэра в организации слежки за ее партнером с другой женщиной, незаконной съемке и публикации этих фотографий в группах Whatsapp в Рамат-Гане около двух с половиной лет назад. Согласно иску, инцидент произошел за несколько дней до муниципального тендера, на котором Назари планировала баллотироваться на должность заместителя генерального директора, но “вынуждена была снять свою кандидатуру”.



Бывшая сотрудница утверждает, что мэр был “соучастником преступления против нее и приложил руку к серии издевательств, которым она подвергалась даже после этого”. Также Назари сообщает, что после встречи с омбудсменом муниципалитета и обсуждения с ним вопроса о подаче иска против Шамы ха-Коэна, “«ей позвонил кто-то из близких мэра и сказал ей, что, если она осмелится подать иск, ответчик уничтожит ее репутацию”.



“Это манипулятивный и необоснованный иск”, – заявил в ответ мэр Рамат Гана. “Истица показала отсутствие профессионализма и трудовой этики в течение длительного времени, и хотя муниципалитет Рамат-Гана относился к ней с лояльно, она решила действовать против. Это отчаянная попытка вымогательства государственных средств, и мы уверены, что суд примет соответствующее решение”.