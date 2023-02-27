



Против клиники "Ихилов" подан иск: врачебная ошибка причинила ущерб пациенту

29-летний молодой человек, инструктор по дайвингу, после того как попал в аварию на своем мотоцикле, был доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве, где из-за ошибочно диагностированного типа вывиха плеча у него возникли необратимые ортопедические повреждения, согласно иску на 2,5 миллиона шекелей, который был недавно подан против больницы. .



Все началось около двух с половиной лет назад. Во время езды на мотоцикле молодой человек попал в аварию и получил множественные травмы. С места аварии он был доставлен в больницу "Ихилов", где у него диагностировали поверхностные ссадины тела, перелом правого надколенника и вывих правого плеча.



В иске говорится, что врачи ошибочно диагностировали вывих плеча как передний, в связи с чем вправление плеча было проведено некорректно и деструктивно. После этого молодой человек был госпитализирован на неделю в ортопедическое отделение для операции на колене и впоследствии выписан для амбулаторного наблюдения.



Согласно иску, который подали адвокаты Ран Шапира и Ротем Зиони, из-за неправильного диагноза и лечения истец страдал от сильных болей в плече. Спустя шесть недель, в течение которых боль не утихала, молодой человек обратился в ортопедическое отделение клиники "Ихилов", где ему сделали рентген и томографию. Исследования показали, что у него вывих правого плеча заднего типа. Мужчина был госпитализирован повторно, на этот раз для операции по устранению заднего вывиха плеча.



Вывих плеча — это травма, при которой плечевая кость выходит из сустава. Около 95% вывихов плеча происходят впереди, так что плечевая кость выходит вперед из сустава. При вывихе заднего типа, что случается намного реже, кость смещается назад.



Неправильный диагноз врачей стал причиной значительной задержки реабилитации травмированного плеча, в результате чего молодой человек получил необратимые повреждения. По словам истца, несмотря на перенесенную операцию, он продолжает страдать от сильных болей и до сих пор не смог восстановиться.



"Лечение, которое истец получил в больнице "Ихилов", было сочтено "слишком незначительным и слишком запоздалым", и у него остались серьезные ограничения подвижности, заметное нарушение движения плеча, боль и заметный шрам", — написали юристы в иске, добавив, что несмотря на время, прошедшее с момента травмы, молодой человек до сих пор не смог вернуться к своей работе инструктором по подводному плаванию, а назначенные ему лечебная физкультура и медикаментозное лечение не помогли, и он продолжает страдать от сильных болей и функциональных ограничений.



К иску было приложено медицинское заключение хирурга-ортопеда, в котором говорилось, что поведение больницы при лечении молодого человека было крайне халатным, и, по сути, именно оно стало причиной его травмы.