Протесты в Иране: вынесен еще один смертный приговор
Судебная система Ирана объявила, что приговорила мужчину к смертной казни за участие в протестах, которые вспыхнули после смерти молодой девушки Махсы Амини.
Об этом сообщает Times of Israel.
Утверждается, что Аршия Такдастан возглавил "толпу на главной площади города Ноушехр и совершил серьезные преступные деяния". Его обвинили в "распространении коррупции на Земле" и "вражде против Бога" - оба преступления в Исламской Республике караются смертной казнью.
С начала протестов два человека были казнены, а еще 12 приговорены к смертной казни в связи с беспорядками.