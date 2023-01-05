



Протесты в Иране: вынесен еще один смертный приговор

Судебная система Ирана объявила, что приговорила мужчину к смертной казни за участие в протестах, которые вспыхнули после смерти молодой девушки Махсы Амини.



Об этом сообщает Times of Israel.



Утверждается, что Аршия Такдастан возглавил "толпу на главной площади города Ноушехр и совершил серьезные преступные деяния". Его обвинили в "распространении коррупции на Земле" и "вражде против Бога" - оба преступления в Исламской Республике караются смертной казнью.



С начала протестов два человека были казнены, а еще 12 приговорены к смертной казни в связи с беспорядками.