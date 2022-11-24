



Протесты в Иране: создана комиссия для расследования смертей

В Иране сформировали комиссию при министерстве внутренних дел для расследования смертей в результате протестов, охвативших страну.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Али Багери Кани индийской телекомпании NDTV.

По его словам, около 50 полицейских были убиты и сотни получили ранения в ходе протестов, которые вспыхнули в стране после после смерти 22-летнего Махсы Амини, арестованной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.

При этом, Кани не стал называть число убитых силами безопасности демонстрантов.