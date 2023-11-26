Проиранская группировка в Ираке присоединилась к "перемирию"
Проиранская иракская террористическая группировка присоединилась к перемирию между ХАМАСом и Израилем.
Они объявили, что прекратят нападения на Израиль до конца периода перемирия.
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"Бригады Хизбаллы" непосредственно контролируются Корпусом стражей исламской революции.
По данным CNN, с 17 октября Иран и его военизированные формирования совершили по меньшей мере 73 нападений на базы США и международной коалиции в Ираке и Сирии.