Новости » Происшествия
26.11.2023 14:23 Алина Груднева

Проиранская группировка в Ираке присоединилась к "перемирию"

Проиранская иракская террористическая группировка присоединилась к перемирию между ХАМАСом и Израилем.

Они объявили, что прекратят нападения на Израиль до конца периода перемирия.

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"Бригады Хизбаллы" непосредственно контролируются Корпусом стражей исламской революции.

По данным CNN, с 17 октября Иран и его военизированные формирования совершили по меньшей мере 73 нападений на базы США и международной коалиции в Ираке и Сирии.

 

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